Синоним антоним фразеологизмы к слову береза береза
Русский язык
Синоним антоним фразеологизмы к слову береза береза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы: Березина березка березонька берёза веселка глушина глушня дерево мягколиственные оксилофит преснец Антонимы: Антоним к березе - это сильно. Понятно, что мягкий - твёрдый, яркий - тусклый. Если имеется ввиду, что мягкая древесина - то твёрдость. В отношении антонима вопрос не совсем правильный. Фразеологизмы: березовая каша (розги) ; дать березовой каши "наказать розгами, выпороть, высечь"; пень березовый (грубо-простор. ) - "тупица, дурак"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Биология
Математика
Английский язык