Синоним антоним фразеологизмы к слову береза береза

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Синоним антоним фразеологизмы к слову береза береза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы: Березина       березка        березонька        берёза        веселка       глушина       глушня        дерево       мягколиственные        оксилофит        преснец Антонимы: Антоним к березе - это сильно. Понятно, что мягкий - твёрдый, яркий - тусклый. Если имеется ввиду, что мягкая древесина - то твёрдость. В отношении антонима вопрос не совсем правильный. Фразеологизмы: березовая каша (розги) ; дать березовой каши "наказать розгами, выпороть, высечь"; пень березовый (грубо-простор. ) - "тупица, дурак"
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