Ты пришел со мной побеседовать а сам лака ( фразиологический оборот) срочно!!!
Русский язык
Ты пришел со мной побеседовать а сам лака ( фразиологический оборот) срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты пришёл со мной беседовать, а сам лыка не вяжешь) ну т.е. ничего связно не можешь сказать)
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