Помогите пожалуйста 10 баллов 3 и 4
География
Помогите пожалуйста 10 баллов 3 и 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. а)56°с.ш. 85°в.д,б) 89°ю.ш, 17°з.д.в) 37 с.ш., 85 з.д,г) 45°с.ш,15°в.д
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