На каждой странице в альбоме по 3 фотографии.сколько фотографий на четырёх страни??ах? на пяти страницах? на шести страницах? условие и ришение?

Математика
На каждой странице в альбоме по 3 фотографии.сколько фотографий на четырёх страни??ах? на пяти страницах? на шести страницах? условие и ришение?
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