На каждой странице в альбоме по 3 фотографии.сколько фотографий на четырёх страни??ах? на пяти страницах? на шести страницах? условие и ришение?

Математика

На каждой странице в альбоме по 3 фотографии.сколько фотографий на четырёх страни??ах? на пяти страницах? на шести страницах? условие и ришение?

Автор: Гость