На каждой странице в альбоме по 3 фотографии.сколько фотографий на четырёх страни??ах? на пяти страницах? на шести страницах? условие и ришение?
Математика
На каждой странице в альбоме по 3 фотографии.сколько фотографий на четырёх страни??ах? на пяти страницах? на шести страницах? условие и ришение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 стр 4*3=12 5 стр 5*3=15 6 стр 6*3=18
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