Объясните понятия. 1)Род-это 2)Родовая община-это 3)Племя-это 4)Присваювающее хо??яйство-это 5)Производящие хозяцство-это Помогите пожалуйста!
История
Объясните понятия. 1)Род-это 2)Родовая община-это 3)Племя-это 4)Присваювающее хо??яйство-это 5)Производящие хозяцство-это Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Род-Основная общественная организация первобытнообщинного строя, являющаяся объединением родственных семей. 2. Родовая община-форма социальной организации, где люди связаны родством, коллективным трудом и потреблением. 3. Племя- объединение людей, связанных родовыми отношениями, общим языком и территорией. 4. Присваювающие хозяйство-один из четырёх принципов производства, хозяйство с преобладающей экономической ролью охоты, собирательства и рыболовства 5. Производящее хозяйство-где основным источником существования являются выращиваемые культурные растения и домашние животные.
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