Назовите что означают в движении земли даты: 22 июня , 23 сентября , 22 декабря ,21 марта. Помогите пожалуйсто 30 балов!

География
Назовите что означают в движении земли даты: 22 июня , 23 сентября , 22 декабря ,21 марта. Помогите пожалуйсто 30 балов!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 июня - самый длинный день и самая короткая ночь, 23 сентября - день осеннего равноденствия, 22 декабря - самая длинная ночь и самый короткий день, 21 марта - день весеннего равноденствия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Спасибо номер 37!!!!!!!
Ответить
Қазақ тiлi
Бас,алға,жақсы өлен құрап жаз
Ответить
История
Объясните понятия. 1)Род-это 2)Родовая община-это 3)Племя-это 4)Присваювающее хо??яйство-это 5)Производящие хозяцство-это Помогите пожа...
Ответить
Қазақ тiлi
55бет 29жаттыгу шагын матин.
Ответить
Математика
На каждой странице в альбоме по 3 фотографии.сколько фотографий на четырёх страни??ах? на пяти страницах? на шести страницах? условие и ришение?
Ответить