Назовите что означают в движении земли даты: 22 июня , 23 сентября , 22 декабря ,21 марта. Помогите пожалуйсто 30 балов!
География
Назовите что означают в движении земли даты: 22 июня , 23 сентября , 22 декабря ,21 марта. Помогите пожалуйсто 30 балов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 июня - самый длинный день и самая короткая ночь, 23 сентября - день осеннего равноденствия, 22 декабря - самая длинная ночь и самый короткий день, 21 марта - день весеннего равноденствия.
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