Спасибо номер 37!!!!!!!

Гость: Гость:

Углеводы - в результате расщепления они дают энергию. Белки - играют важнейшую роль в жизни клеток. Жиры- откладываются в клетках, при расщеплении жиров также освобождается необходимая живым организма энергия. Нуклеиновые кислоты -играют ведущую роль в сохранении наследственной информации ипередачн её потомкам.