Спасибо номер 37!!!!!!!
Биология
Спасибо номер 37!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углеводы - в результате расщепления они дают энергию. Белки - играют важнейшую роль в жизни клеток. Жиры- откладываются в клетках, при расщеплении жиров также освобождается необходимая живым организма энергия. Нуклеиновые кислоты -играют ведущую роль в сохранении наследственной информации ипередачн её потомкам.
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