Ребята помогите мне пожалуйста, я должна ответить на 1 вопрос! Но я не могу ! ЗАРАНИ?? ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

История
Ребята помогите мне пожалуйста, я должна ответить на 1 вопрос! Но я не могу ! ЗАРАНИ?? ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
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