Решите систему уравнений. Пожалуйста срочно. x+y=5*x*y x-y=x*y
Алгебра
Решите систему уравнений. Пожалуйста срочно. x+y=5*x*y x-y=x*y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y =5xy + x-y=xy 2x = 6xy ; x≠0 ; y =1/3 x+1/3 =5x/3 ≡ 3x+1=5x ⇒ x=1/2 Ответ : (1/2 ; 1/3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставить слова was,wasn't,were,weren'n. 1. I ( ) at the cinema yesterday. The film ( ) great! ( ) you at home? No,I ( ) at a restaurant with my fri...
История
Ребята помогите мне пожалуйста, я должна ответить на 1 вопрос! Но я не могу ! ЗАРАНИ?? ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Математика
География
Назовите что означают в движении земли даты: 22 июня , 23 сентября , 22 декабря ,21 марта. Помогите пожалуйсто 30 балов!
Биология