Решите систему уравнений. Пожалуйста срочно. x+y=5*x*y x-y=x*y

Алгебра
Решите систему уравнений. Пожалуйста срочно. x+y=5*x*y x-y=x*y
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  x+y =5xy +    x-y=xy   2x = 6xy   ;  x≠0  ;  y =1/3         x+1/3 =5x/3  ≡  3x+1=5x   ⇒  x=1/2 Ответ :  (1/2 ; 1/3)  
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