Составь и запиши со всеми словами словосочетания
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Составь и запиши со всеми словами словосочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улица (какая?) красивая Мама(какова?) хороша Папа(какой?) сердитый Учительница(какова?)добра Ну вот :)
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