Найти стационарные точки функции, точки экстремумов и экстремумы функции, промеж??тки возрастания и убывания функции f(x)=sinx*cosx
Алгебра
Найти стационарные точки функции, точки экстремумов и экстремумы функции, промеж??тки возрастания и убывания функции f(x)=sinx*cosx
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