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Найти удобное решение к примеру (60+40)*5
Математика
Найти удобное решение к примеру (60+40)*5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так а что тут сложного? 60+40=100. 100*5=500
Спасибо
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