Найти угол ромба,если его периметр равен 56 см,а площадь 98 см квадратных

Геометрия
Найти угол ромба,если его периметр равен 56 см,а площадь 98 см квадратных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:4=14 сторона ромба S=a2*sin(A) sin(A)=98/196=0,5 Углы равны 30 и 150 градусов Кажется, всё правильно
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