Найти ускорение тела которое за 5 с изменяет скорость с 1 до 6 м/с
Физика
Найти ускорение тела которое за 5 с изменяет скорость с 1 до 6 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=5 c a=v-v0/t; v0=1 м/c a=6-1/5=1/c^2 м.с^2 v=6 м/с ________ a-?
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