Написание какой морфемы имён прилагательных и причастий определяется одним и тем же правилом? Каким? Какое окончание является исключением из этого правила? Приведите примеры.
Русский язык
Написание какой морфемы имён прилагательных и причастий определяется одним и тем же правилом? Каким? Какое окончание является исключением из этого правила? Приведите примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 1 месяц волосы девочки вырастают на 1 сантиметров 2 миллиметра . На сколько сантиметров они могут вырасти за 6 месяцев
Английский язык
Раскройте скобки, напишите правильную форму глагола 1. Mary (to work) for the same company for 10 years. 2. You (to watch) television for too...
Математика
История
Параграф 2. Что значит рубило, копьё, Гарпун, мамонт, человек разумный, родовая община? Параграф 3. Что значит пещерная живопись, колдовство, душ...
Русский язык