Написание какой морфемы имён прилагательных и причастий определяется одним и тем же правилом? Каким? Какое окончание является исключением из этого правила? Приведите примеры.

Русский язык

Написание какой морфемы имён прилагательных и причастий определяется одним и тем же правилом? Каким? Какое окончание является исключением из этого правила? Приведите примеры.

Автор: Гость