Написать 5 предложений с относительными местоимениями в рассказе "Критики". Прош?? нужно очень скоро. P.s Кто напишет, дам лучший ответ.
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Написать 5 предложений с относительными местоимениями в рассказе "Критики". Прош?? нужно очень скоро. P.s Кто напишет, дам лучший ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Я вот небось не засмеюсь где попало. Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Петька до последнего момента не понимал, что происходит. ... он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку... Относительные местоимения: что, где, как, что, что.
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