Написать 5 предложений с относительными местоимениями в рассказе "Критики". Прош?? нужно очень скоро. P.s Кто напишет, дам лучший ответ.

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Написать 5 предложений с относительными местоимениями в рассказе "Критики". Прош?? нужно очень скоро. P.s Кто напишет, дам лучший ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще он любил высказаться по поводу того, что видел  на  экране.  Я вот небось не  засмеюсь где попало. Отец   Петьки  стал  рассказывать,  как  все  было.  Петька до последнего момента  не  понимал,  что  происходит. ... он точно  помнил  все,  что происходило  в  фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку... Относительные местоимения: что, где, как, что, что.
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