Ставится ли после who вспомогательный глагол в английском языке

Английский язык
Ставится ли после who вспомогательный глагол в английском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ставится................
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