Как из пяти двоек получить 446
Математика
Как из пяти двоек получить 446
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Примерно так:222*2(444)+2=446
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