Помогите решить задачи 5 класса:1)Спортивная площадка прямоугольной формы имеет р??змеры 10 целых и одна вторая метра и 16 метров.Чему равна площадь спортплощадки.2)Верёвку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так,чтобы...
Математика
Помогите решить задачи 5 класса:1)Спортивная площадка прямоугольной формы имеет р??змеры 10 целых и одна вторая метра и 16 метров.Чему равна площадь спортплощадки.2)Верёвку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так,чтобы один из них оказался в 3 раза больше другого.Сколько метров в каждом куске?ДАМ 20 БАЛЛОВ ЗА КАЖДУЮ ЗАДАЧУ=40 БАЛЛОВ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) м² 2) 3х + х =18 4х = 18 х = 18: 4 х = 4,5 3х = 13,5 Ответ: 4,5 м и 13,5 м
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