Помогите решить задачи 5 класса:1)Спортивная площадка прямоугольной формы имеет р??змеры 10 целых и одна вторая метра и 16 метров.Чему равна площадь спортплощадки.2)Верёвку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так,чтобы...

Математика

Помогите решить задачи 5 класса:1)Спортивная площадка прямоугольной формы имеет р??змеры 10 целых и одна вторая метра и 16 метров.Чему равна площадь спортплощадки.2)Верёвку длиной 18 метров надо разрезать на два куска так,чтобы один из них оказался в 3 раза больше другого.Сколько метров в каждом куске?ДАМ 20 БАЛЛОВ ЗА КАЖДУЮ ЗАДАЧУ=40 БАЛЛОВ!!!

Автор: Гость