Решите рациональное уравнение: x/x-3 - 3/x+3=3-7x/9-x^2
Алгебра
Решите рациональное уравнение: x/x-3 - 3/x+3=3-7x/9-x^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cначала переносим дробь из правой части уравнения в левую: x:x-3 - 3:x+3 - 3-7х:9-х^2=0 ; Потом преобразовываешь знаменатель дроби 3-7х:9-х^2 к виду: 3^2 - х^2; Потом раскладываешь получившийся знаменатель по формуле: (3-х)(3+х), после чего для всех трёх дробей подбираешь общий знаменатель: (3-х)(3+х) и получается: х^2+3x-3x+9-3-7x/(3-x)(3+x) и решаешь квадратное уравнение, получившееся из числителя дроби: x^2-7x+2=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от Москве да Санкт-Петербурга скорый поезд проезжает за 6 часов двигая??ь со скоростью 110 км/ ч. За сколько часов пройдёт это расстояни...
Другие предметы
Как происходит выбор награды по ГТО, если у меня будет сдано 7 нармативов на золото и 1 на серебро или 7 на золото и 2 на серебро ? Что я получу зо...