Решите рациональное уравнение: x/x-3 - 3/x+3=3-7x/9-x^2

Гость: Гость:

Cначала переносим дробь из правой части уравнения в левую: x:x-3 - 3:x+3 - 3-7х:9-х^2=0 ; Потом преобразовываешь знаменатель дроби 3-7х:9-х^2 к виду: 3^2 - х^2; Потом раскладываешь получившийся знаменатель по формуле: (3-х)(3+х), после чего для всех трёх дробей подбираешь общий знаменатель: (3-х)(3+х) и получается: х^2+3x-3x+9-3-7x/(3-x)(3+x) и решаешь квадратное уравнение, получившееся из числителя дроби: x^2-7x+2=0