Между населенными пунктами A, B, C, D и E построены дороги, протяженность которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) Определите длину кратчайшего пути между A и E

Информатика

Между населенными пунктами A, B, C, D и E построены дороги, протяженность которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) Определите длину кратчайшего пути между A и E

Автор: Гость