Между населенными пунктами A, B, C, D и E построены дороги, протяженность которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) Определите длину кратчайшего пути между A и E
Информатика
Между населенными пунктами A, B, C, D и E построены дороги, протяженность которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) Определите длину кратчайшего пути между A и E
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24 А - С - Д -Е(16+3+5)
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