Доклад о живописи 19 века история 8 класс живопись 19 века

История
Доклад о живописи 19 века история 8 класс живопись 19 века
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Направления в живописи 19 века достаточно тесно перекликаются с направлениями века предшествующего. В начале столетия ведущим направлением во многих странах был классицизм. Зародившийся в 18 веке, этот стиль продолжал развиваться, при том в разных странах его развитие имело индивидуальные особенности. Особенно яркий расцвет живописи в 19 веке наблюдался в России. В это время здесь образовалось множество новых стилей и направлений.  Аналогом классицизма в России являлся академизм. Этот стиль обладал чертами классического европейского стиля  -  обращение к образам  античности, возвышенная тематика, идеализация образов. 1)А. Иванов. Явление Христа народу  1857 г. 2) И. Айвазовский  Девятый вал  1850 г 3) И. Айвазовский  Буря на море ночью.  1849г.
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