Помогите пожалуйста сделать проект по окружающему миру 3 класс "Музей путешествий" город Кострома творческая работа
Окружающий мир
Помогите пожалуйста сделать проект по окружающему миру 3 класс "Музей путешествий" город Кострома творческая работа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю сори .............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу. Скорость одного лыжника на 3??м/ч больше скорости другого. К моменту встречи один лыжник проше...