Укажите наименьшую дробь со знаменатилем 8 большую 1/3,но меньшую 2/3
Математика
Укажите наименьшую дробь со знаменатилем 8 большую 1/3,но меньшую 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3=8/24 2/3=16/24 8/24<x<16/24 получается, что х=9/24=3/8 Т.е. ответ 3/8
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