Какая масса 20%-ного расивора соляной кислоты потребуется, чтобы растворить 30 г карбоната кальция?

Химия

Какая масса 20%-ного расивора соляной кислоты потребуется, чтобы растворить 30 г карбоната кальция?

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