Какая масса 20%-ного расивора соляной кислоты потребуется, чтобы растворить 30 г карбоната кальция?

Химия
Какая масса 20%-ного расивора соляной кислоты потребуется, чтобы растворить 30 г карбоната кальция?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. масса соляной кислоты (растворенного вещества) 30х71/100=21,3г. 2. масса 20% раствора соляной кислоты: 21,3/20%х100%=106,5г
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