Написать для соседа интересный текст помогите
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Написать для соседа интересный текст помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет имя соседа.Как дела. Что делаешь.Пойдем завтра в кино или на футбол но если хочешь можем посмотреть или поиграть у меня дома. Через 1 час пойдем покатаемся на велосипеде. Поедем на речку там покупаемся и проведем хороший день. Привіт ім'я сусіда.Як справи. Що робиш. Підемо завтра в кіно або на футбол але якщо хочеш можемо подивитися або пограти у мене вдома. Через 1 годину підемо будемо кататися на велосипеді. Поїдемо на річку там купуємося і проведемо хороший день
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