Вычислите: 1)32 целых 8/15 - /-4целых2/3 / (палки это модули) 2) /12целых3/7/ * /-14/29 / 3) /-1целая1/3 / : / 2/3 /
Математика
Вычислите: 1)32 целых 8/15 - /-4целых2/3 / (палки это модули) 2) /12целых3/7/ * /-14/29 / 3) /-1целая1/3 / : / 2/3 /
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32ц8/15-4ц2/3=32 ц8/15-4 ц10/15=31 ц22/15-4 ц10/15=27 ц12/15=27 ц4/15 12ц3/7*14/29=87/7*14/29=6 1ц1/3÷2/3=4/3*3/2=2
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