Написать небольшой рассказ который заканчивался бы предложением,,вот ведь какие ??удеса можно увидеть и услышать в природе,если хорошо присмотреться!,, Записать глаголы из этого предложения в неопределённой форме после вопросов...
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Написать небольшой рассказ который заканчивался бы предложением,,вот ведь какие ??удеса можно увидеть и услышать в природе,если хорошо присмотреться!,, Записать глаголы из этого предложения в неопределённой форме после вопросов,на которые они отвечают.разобрать глаголы по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один раз мы с моими друзьями и моей собакой Юки ездили на пикник в лес. Там мы развили костер и подарили шашлык. Но когда я не увидел Юки я быстро побежал искать ее мы с друзьями долго искали ее но это было бесполезно. Уже было темно я облокотился на дерево и присмотрелся к соседнему дереву и увидел светлячков я пошел за ними и они привели меня к Юки она спала на лопухах я окуратно взял ее на руки и поехали домой. Вот ведь какие чудеса можно увидеть и услышать в природе если хорошо присмотреться! а вот про глаголы я незнаю!
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