Решите уравнение Икс равен 80 делить на 25 умножить на 5

Математика
Решите уравнение Икс равен 80 делить на 25 умножить на 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Х=80:25*5 Х=80/25*5 Х=80/5 Х=16.
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