Три пионерских отряда собрали 85,5 кг желудей. Масса желудей, собранных первым отря??ом, составляет 75% массы желудей, собранных вторым отрядом. Масса желудей собранных третьим отрядом, составляет 110% массы желудей, собранных ...

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Пусть второй отряд собрал х кг желудей. 0,75х кг - первый отряд. 1,1х кг - третий отряд. Всего 85,5 кг Составим уравнение: х+0,75х+1,1х=85,5 2,85х=85,5 х=30 30 кг-собрал второй отряд 1,1*30=33(кг) -третий отряд 85,5-(30+33)=22,5(кг)-первый отряд