Подскажите!!! Как взаимодействуют цвета?

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Приложение к статье Юрия Голубицкого "... и золотая спираль лимонной кожуры" cveta.jpg Для того чтобы тщательнее изучить взаимодействие основных и дополнительных цветов, Сёра, основываясь на принципах Шевроля и Руда, сконструировал круг, на который нанес все цвета радуги, соединенные друг с другом рядом промежуточных цветов: синий, сине-фиолетовый, пурпурный, красный, красно-оранжевый, оранжевый, оранжево-желтый, желтый, желто-зеленый, зеленый, зелено-синий, приводящий обратно к синему и таким образом замыкающий круг. В дополнение к этой гамме Сёра употреблял белый, который смешивал на палитре с цветами этого круга, получая, таким образом, из одного цвета множество тонов, начиная от цвета с небольшой примесью белого и кончая почти чисто белым. Следовательно, круг его был устроен так, что чистые цвета размещались вокруг центра, от которого они постепенно переходили к белому, а однородное кольцо чисто-белого образовывало периферию. С помощью этого круга Сёра мо легко определить дополнительный цвет каждого цвета или тона. Люсьен Писсарро позже записал различные принципы, которыми руководствовались Сёра и его последователи, применяя круг в своей работе. Художники делили шесть основных цветов на три первичных и три сложных, или сдвоенных: «первичные цвета – красный (1), желтый (2) и синий (3); сложные, или сдвоенные цвета – оранжевый (1+2), зеленый (2+3), фиолетовый (1+3). При смешивании эти цвета производят впечатление белого, белый же свет является суммой всех цветов. Каждый цвет служит дополнительным к двум другим для образования белого света. Так как 1+2+3 всегда необходимы для того, чтобы образовать белый свет, то дополнительный красного (1) = (2+3) = желтому + синий = зеленому дополнительный желтого (2) = (1+3) = красному + синий = фиолетовому дополнительный синего (3) = (1+2) = красному + желтый = оранжевому, и обратно. Согласно закону контраста цвет достигает максимальной интенсивности, когда находится рядом со своим дополнительным цветом. Но в то время как два дополнительных цвета при сопоставлении усиливают друг друга, при смешении они обесцвечиваются. Два дополнительных цвета, смешанных в равных долях, дают серый цвет. Два дополнительных цвета, смешанных в неравных долях, частично обесцвечиваются и дают неустойчивый цвет, являющийся разновидностью серого, - третичный цвет. Закон дополнительных цветов позволяет приглушить или усилить любой цвет, не превращая его в грязный; не трогая самого цвета, можно усилить или нейтрализовать его, изменив смежные цвета. Если сопоставить в чистом виде два одинаковых цвета разной силы, как, например, темно-красный и светло-красный, то получаешь: а) контраст вследствие разницы в интенсивности и б) гармонию вследствие общности тона. Два цвета, плохо сочетающиеся друг с другом, могут быть разделены белым, который служит промежуточным цветом и соединяет их[1]».