Выполни действия 8д-6д

Математика
Выполни действия 8д-6д
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очень легко ! 8дм- 6дм = 2дм. Мы тупо выполняем такое действие 8- 6 = 2
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