Выполни действия 8д-6д
Математика
Выполни действия 8д-6д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очень легко ! 8дм- 6дм = 2дм. Мы тупо выполняем такое действие 8- 6 = 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В кинотеатре показывают фильм длительность,которого 2 часа 35 минут.После каждого ??еанса устраивается перерыв на полчаса.Первый сеанс начался в 11...
Русский язык
1) Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. Новобранцы были (НЕ...
Русский язык