В кинотеатре показывают фильм длительность которого 2 часа 35 минут.После каждого ??еанса устраивается перерыв на полчаса.Первый сеанс начался в 13:00. Во сколько закончится третий сеанс? пожалуйста очень надо помогите
Математика
В кинотеатре показывают фильм длительность которого 2 часа 35 минут.После каждого ??еанса устраивается перерыв на полчаса.Первый сеанс начался в 13:00. Во сколько закончится третий сеанс? пожалуйста очень надо помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий сеанс закончится в 21:45 2,35*3+60=7,45 13,00+7,45=21,45
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