В кинотеатре показывают фильм длительность которого 2 часа 35 минут.После каждого ??еанса устраивается перерыв на полчаса.Первый сеанс начался в 13:00. Во сколько закончится третий сеанс? пожалуйста очень надо помогите

Математика

В кинотеатре показывают фильм длительность которого 2 часа 35 минут.После каждого ??еанса устраивается перерыв на полчаса.Первый сеанс начался в 13:00. Во сколько закончится третий сеанс? пожалуйста очень надо помогите

Автор: Гость