Собственная скорость теплохода 21,6км ч скорость течения 4,9км ч найдите скорость теплохода по течению и против течения. пожалуйста зделайте
Математика
Собственная скорость теплохода 21,6км ч скорость течения 4,9км ч найдите скорость теплохода по течению и против течения. пожалуйста зделайте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21,6-4,9=16,7 км/ч скорость теплохода против течения; 2)21,6+4,9=26,5 км/ч скорость по течению теплохода
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