Собственная скорость теплохода 21,6км ч скорость течения 4,9км ч найдите скорость теплохода по течению и против течения. пожалуйста зделайте

Математика

Собственная скорость теплохода 21,6км ч скорость течения 4,9км ч найдите скорость теплохода по течению и против течения. пожалуйста зделайте

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