Птицы: синица,цапля... Продолжи запись. Подчеркни слоги с буквой ц. В каких словах ??ягкость согласных звуков обозначена буквами гласных.
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Птицы: синица,цапля... Продолжи запись. Подчеркни слоги с буквой ц. В каких словах ??ягкость согласных звуков обозначена буквами гласных.
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Синица,цапля,скворец,цыплёнок,курица
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