Можно ли утверждать,что в Испании была сильная королевская власть?
История
Можно ли утверждать,что в Испании была сильная королевская власть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да так как там занималь все более физически
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