Реши пример поэтапно 200101 -168017:37*23-8239
Математика
Реши пример поэтапно 200101 -168017:37*23-8239
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200101 -168017:37*23-8239=87419 1)168017:37=4541 2)4541*23=104443 3)200101-104443=95658 4)95658-8239=87419
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