Помогите пожалуйста с 23 номером с формой глаголов с их окончаниями Заранее спас??бо

Французский язык
Помогите пожалуйста с 23 номером с формой глаголов с их окончаниями Заранее спас??бо
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Regardent joue demande achete dessineons prendrez
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