Помогите пожалуйста.. Срочно Решите по действиям (4,7+2,3)*(-3,5)-8,7+0,3 * - это умножить,
Математика
Помогите пожалуйста.. Срочно Решите по действиям (4,7+2,3)*(-3,5)-8,7+0,3 * - это умножить,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 4,7+2,3 = 7 -3,5*7 = -24,5 -24,5 -8,7 +0,3 = - 33,2 +0,3 = -32,9 - ОТВЕТ
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