Помогите пожалуйста.. Срочно Решите по действиям (4,7+2,3)*(-3,5)-8,7+0,3 * - это умножить,

Математика

Помогите пожалуйста.. Срочно Решите по действиям (4,7+2,3)*(-3,5)-8,7+0,3 * - это умножить,

Автор: Гость