Помогите сделать номер 80 и 81 только полностью

Гость: Гость:

В соседнем доме. В подворотне.Живет серьезный рыжий кот . Когда я в школу пробегают, Как на часах он меня ждет .Зову его а кот не сместа ,Лежит молчание храня.Но если я ему не нравлюсь зачем он смотрит на меня