Помогите сделать номер 80 и 81 только полностью
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Помогите сделать номер 80 и 81 только полностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В соседнем доме. В подворотне.Живет серьезный рыжий кот . Когда я в школу пробегают, Как на часах он меня ждет .Зову его а кот не сместа ,Лежит молчание храня.Но если я ему не нравлюсь зачем он смотрит на меня
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