Совет Безопасности возглавляется: 1) Председателем Правительства 2) Президентом 3) Генеральным прокурором

Обществознание
Совет Безопасности возглавляется: 1) Председателем Правительства 2) Президентом 3) Генеральным прокурором
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Гость:
Совет Безопасности возглавляется Председателем Правительства  
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