Скорость катера на подводных крыльях против течения реки равна 68,5 км/ч, а скорость течения -1,5 км/ч. Найдите собственную скорость катера и его скорость по течению.
Математика
Скорость катера на подводных крыльях против течения реки равна 68,5 км/ч, а скорость течения -1,5 км/ч. Найдите собственную скорость катера и его скорость по течению.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68,5км.ч +1,5кмюч=70кмюч-собственная скорость 70км.ч+1.5км.ч=71.5км.ч-скорость по течению
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