Скорость катера на подводных крыльях против течения реки равна 68,5 км/ч, а скорость течения -1,5 км/ч. Найдите собственную скорость катера и его скорость по течению.

Математика

Скорость катера на подводных крыльях против течения реки равна 68,5 км/ч, а скорость течения -1,5 км/ч. Найдите собственную скорость катера и его скорость по течению.

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