Выделить полный квадрат 1) x^2-4x+7 2) x^2+3x+2 3)4x^2+4x-5 4)9x^2-6x-4
Алгебра
Выделить полный квадрат 1) x^2-4x+7 2) x^2+3x+2 3)4x^2+4x-5 4)9x^2-6x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) =(x-2)²+3 2) =(x+3/2)²-1/4 3) =4(x²+x-5/4)=4((x+1/2)²-6/4)=4(x+1/2)²-6 4) =9(x²-2x/3-4/9)=9((x-1/3)²-5/9)=9(x-1/3)²-5
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