Срочно 4. пожалуйста, срочно нужно

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Х²+2х-35=(х-5)(х-а) Формула разложения квадратного трёхчлена на множители: х²+bx+c=(x-x₁)(x-x₂) Мжно просто решить квадратное уравнение и получить х₂=-7⇒а=-7 А можно воспользоваться теоремой Виета: х₁*х₂=с ⇒х₁=5,а=-7