Выпишыте 10 послович с числительными ,зделайте синтаксический разбор .Пж срочно надо!!!!
Русский язык
Выпишыте 10 послович с числительными ,зделайте синтаксический разбор .Пж срочно надо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Один за всех, все за одного. 2)Одна голова не бедна, а и бедна, так одна. 3)Одна ласточка не делает весны. 4) Знай одно дело. 5)Один Бог, одна правда. 6)Стоять всем за одного и одному за всех. 7)Тот и господин, кто все может сделать один. 8)Семеро одного не ждут. 9)Одному и топиться скучно. 10)Одного поля ягода.
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