Y=|x| как построить график функции???
Алгебра
Y=|x| как построить график функции???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это то же самое, что и y=x-биссектриса первой и третьей четверти. Делаешь таблицу на "игреки и иксы", подставляешь значения и чертишь по точкам график.
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