Мақал, мәтелдер киім туралы

Қазақ тiлi
Мақал, мәтелдер киім туралы
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Гость:
Сыпайы, киімді киіп тоздырады, Сараң, киімді жиып тоздырады.
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