Мақал, мәтелдер киім туралы
Қазақ тiлi
Мақал, мәтелдер киім туралы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сыпайы, киімді киіп тоздырады, Сараң, киімді жиып тоздырады.
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