Чому під час весілля виконувалися не лише вселі, а й сумні пісні
Обществознание
Чому під час весілля виконувалися не лише вселі, а й сумні пісні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слава украини героям слава
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