Чому під час весілля виконувалися не лише вселі, а й сумні пісні

Обществознание
Чому під час весілля виконувалися не лише вселі, а й сумні пісні
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слава украини героям слава
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Совет Безопасности возглавляется: 1) Председателем Правительства 2) Президентом 3) Генеральным прокурором
Ответить
Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ УПРОСТИТЬ ВЫРАЖЕНИЕ!!!!! НЕ ЗНАЮ, КАК РЕШИТЬ... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
Ответить
Математика
Установите соответстивие между графиками функций и формулами которые их задают 1) y=1|2x 2) y=-2\x 3) y=2\x 4) y=-1\2x \ это черта дробь пожалуйста...
Ответить
Английский язык
Помогите!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Алгебра
Y=|x| как построить график функции???
Ответить