Найдите юмористические эпизоды и подумайте,как писателю удаётся вызвать смех. Ф.А Искандер "Тринадцатый подвиг Геракла"
Литература
Найдите юмористические эпизоды и подумайте,как писателю удаётся вызвать смех. Ф.А Искандер "Тринадцатый подвиг Геракла"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юмористическим можно назвать эпизод , в котором описывается как директор хотел перенести стадион , потому что он нервировал детей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Математика
Русский язык
Математика
При сложении двух натуральных чисел Ваня ошибочно поставил лишний нуль в конце одного из слагаемых и получил в сумме 4857 вместо 1617.Какие числа о...
Русский язык