Прочитайте слова.Поставтье к ним вопросы.Что обозначают слова :предметы,действия предметов или признаки предметов?Держать,делить,отменить,метать,терпеть,шептать,встречать,трещать,смешить.
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Прочитайте слова.Поставтье к ним вопросы.Что обозначают слова :предметы,действия предметов или признаки предметов?Держать,делить,отменить,метать,терпеть,шептать,встречать,трещать,смешить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко всем словам можно задать один вопрос: Что делать/сделать? Слова, отвечающие на данный вопрос являются глаголом, а глагол обозначает действия предметов.
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